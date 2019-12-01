Huracanes “Simón” e “Isaías” provocan suspensión de clases en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 07:28:27

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- Debido a la presencia de los huracanes “Simón” e “Isaías” cerca de las costas mexicanas, Los siguientes estados determinaron suspender actividades escolares este viernes 9 de octubre:

Guerrero : La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) amplió la medida preventiva a más regiones del estado. Mediante un comunicado oficial, se informó la suspensión de actividades académicas y administrativas —en ambos turnos y para escuelas públicas y privadas— en las regiones Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro y Montaña (Alta y Baja). Asimismo, se instruyó a los planteles a brindar facilidades en caso de ser requeridos como refugios temporales.

: La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) amplió la medida preventiva a más regiones del estado. Mediante un comunicado oficial, se informó la suspensión de actividades académicas y administrativas —en ambos turnos y para escuelas públicas y privadas— en las regiones Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro y Montaña (Alta y Baja). Asimismo, se instruyó a los planteles a brindar facilidades en caso de ser requeridos como refugios temporales. Jalisco : El gobierno estatal confirmó la suspensión de clases presenciales para los días viernes 9 y lunes 12 de octubre en un total de 22 municipios de sus regiones costeras y zonas vulnerables. Dicha medida aplica para: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, El Limón, Guachinango, La Huerta, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco y Villa Purificación.

: El gobierno estatal confirmó la suspensión de clases presenciales para los días viernes 9 y lunes 12 de octubre en un total de 22 municipios de sus regiones costeras y zonas vulnerables. Dicha medida aplica para: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, El Limón, Guachinango, La Huerta, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco y Villa Purificación. Puebla : La Secretaría de Educación Pública estatal mantiene la suspensión de clases presenciales en 173 municipios de las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y la Mixteca, operando de manera temporal bajo la modalidad a distancia.

: La Secretaría de Educación Pública estatal mantiene la suspensión de clases presenciales en 173 municipios de las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y la Mixteca, operando de manera temporal bajo la modalidad a distancia. Michoacán: La Secretaría de Educación de la entidad mantiene la suspensión de actividades presenciales en un total de siete municipios de la región Sierra-Costa (Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío).

Igualmente, las autoridades educativas de las entidades reiteraron el llamado a la comunidad escolar para mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante las lluvias pronosticadas en las próximas horas.