Huracán "Simón" recupera fuerza y mantiene alerta por oleaje elevado en el Pacífico

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- El huracán Simón volvió a intensificarse hasta alcanzar la categoría 2 en el océano Pacífico, por lo que se mantiene la vigilancia en las zonas costeras ante el incremento del oleaje, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 21:00 horas del martes 13 de octubre, el fenómeno meteorológico registró vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora. Su centro se ubicó a 200 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, mientras avanzaba hacia el oeste a una velocidad de cuatro kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que el ciclón permanezca casi estacionario sobre el Pacífico durante los próximos dos días. Debido a su estructura compacta y a su lento desplazamiento, no se esperan afectaciones significativas en las costas mexicanas; sin embargo, continuará generando oleaje elevado en zonas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las comunidades costeras.