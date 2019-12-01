Huracán Rachel provoca lluvias intensas y oleaje elevado en Baja California Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 21:56:58

La Paz, Baja California Sur, 2 de octubre de 2026.- El huracán Rachel, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continúa alejándose lentamente de las costas mexicanas, aunque sus bandas nubosas mantienen el pronóstico de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur.

A las 21:00 horas de este 2 de octubre, tiempo del centro de México, el ciclón se ubicó a 425 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en el sur de Baja California Sur, donde también se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

El fenómeno también generará oleaje de entre 5 y 6 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima se esperan olas de 2 a 3 metros de altura.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Ante estas condiciones, se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.