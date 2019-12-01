Huracán Rachel mantiene lluvias y fuertes vientos en Baja California Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 16:36:10

Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- El huracán Rachel, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su influencia sobre Baja California Sur, donde se pronostican lluvias muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

A las 15:15 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán se ubicó a 435 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 160 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora y se aleja lentamente del territorio nacional.

Las bandas nubosas de Rachel ocasionarán lluvias de entre 50 y 75 milímetros en el sur de Baja California Sur, además de vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. También se prevé oleaje de hasta cuatro metros en las costas de Baja California Sur y de dos a tres metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Las condiciones generadas por el huracán podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas costeras y aquellas con riesgo de inundaciones.