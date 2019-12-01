Huracán 'Simon' ocasionará lluvias muy fuertes en varias regiones del país

Ciudad de México, a 10 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la presencia del huracán ‘Simón’ en el Pacífico mexicano provocará lluvias muy fuertes a puntuales en zonas de su influencia.
De acuerdo con las autoridades, la zona de vigilancia abarca de Punta Mita a San Blas, Nayarit.
Así como Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita. También se mantiene vigilancia por vientos de tormenta tropical entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Pronóstico de lluvias para hoy 10 de octubre:
Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Colima.
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste).
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.