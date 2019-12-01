Huracán 'Simon' ocasionará lluvias muy fuertes en varias regiones del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 08:20:16

Ciudad de México, a 10 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la presencia del huracán ‘Simón’ en el Pacífico mexicano provocará lluvias muy fuertes a puntuales en zonas de su influencia.

De acuerdo con las autoridades, la zona de vigilancia abarca de Punta Mita a San Blas, Nayarit.

Así como Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita. También se mantiene vigilancia por vientos de tormenta tropical entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de octubre: