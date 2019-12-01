Querétaro, Querétaro a 22 de noviembre de 2026.— Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida al interior de un local de venta de ropa, ubicado sobre la avenida Zaragoza, entre Altamirano y Río de la Loza.
De acuerdo con los primeros reportes, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia luego de que el hombre fuera encontrado inconsciente.
Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al establecimiento y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos; sin embargo, no lograron recuperar sus signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el lugar y esperaron el arribo de personal pericial para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.