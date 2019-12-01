Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:51:13

Querétaro, Querétaro a 22 de noviembre de 2026.— Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida al interior de un local de venta de ropa, ubicado sobre la avenida Zaragoza, entre Altamirano y Río de la Loza.

De acuerdo con los primeros reportes, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia luego de que el hombre fuera encontrado inconsciente.

Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al establecimiento y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos; sin embargo, no lograron recuperar sus signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el lugar y esperaron el arribo de personal pericial para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.