Heroico trabajo de bomberos de Zitácuaro en Venezuela; recuperan a dos personas atrapadas

Heroico trabajo de bomberos de Zitácuaro en Venezuela; recuperan a dos personas atrapadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 14:10:55
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Zitácuaro, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Los comandantes Juan Manuel Pérez Bernal y José Luis Pérez Bernal, integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, participaron en la localización y recuperación de dos personas que permanecían atrapadas bajo los escombros de un edificio colapsado en la colonia La Guaira, Venezuela.

El hallazgo ocurrió tras varias horas de intensas labores de búsqueda realizadas por el grupo especializado USAR MEX 18, conformado por rescatistas mexicanos que desde su llegada trabajan de manera ininterrumpida en apoyo a las tareas humanitarias derivadas de la emergencia.

Las maniobras se desarrollaron en condiciones de alto riesgo, entre estructuras inestables y grandes bloques de concreto, por lo que cada intervención requirió técnicas especializadas de búsqueda y rescate, además de una estrecha coordinación entre los equipos participantes.

Con este resultado, los bomberos zitacuarenses refrendan su compromiso de apoyar en misiones de ayuda internacional, representando a Michoacán y a México en las labores de búsqueda de víctimas.

Su participación mantiene vivo el lema que distingue al Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro: "No te conozco, pero daría la vida por ti."

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