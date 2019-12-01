Hermosillo registra una temperatura de más de 42°, rompiendo récord histórico

Hermosillo registra una temperatura de más de 42°, rompiendo récord histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:58:34
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Hermosillo, Sonora, a 19 de marzo de 2026.- La capital de Sonora vivió una jornada inusualmente calurosa este jueves, al registrar temperaturas que rompieron todos los antecedentes históricos para esta época del año. En Hermosillo, el termómetro alcanzó los 42.5 grados centígrados, una cifra poco común para el inicio de la primavera y que fue confirmada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como un evento atípico.

De acuerdo con el meteorólogo Gilberto Lagarda Vázquez, esta marca no solo superó el récord previo para un 19 de marzo, que era de 37.5°C en 2017, sino que también rebasó el máximo histórico del mes, establecido en 41.5°C en 2007 y 2004. Las condiciones generaron una sensación térmica más cercana a la del verano, con días intensamente calurosos y noches que, aunque más frescas, no lograron disipar por completo el ambiente sofocante.

Desde primeras horas de la tarde, el calor ya daba señales de lo que ocurriría. Alrededor de las 14:40 horas, el aeropuerto local reportaba 41°C, anticipando una jornada que terminaría por marcar un nuevo precedente en los registros climáticos de la región.

Especialistas atribuyen este fenómeno a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual ha propiciado cielos despejados, aire seco y ausencia de lluvias, condiciones ideales para la intensificación de una onda de calor. Aunque la CONAGUA prevé que este sistema comience a debilitarse hacia el 23 de marzo, advierte que las altas temperaturas persistirán, e incluso el ingreso de humedad podría provocar mañanas más bochornosas y mantener el ambiente cálido durante el día.

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