¡Hay tiro!: Carlos Tafolla reta a Noroña a “platicar” tras críticas contra Grecia Quiroz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 13:56:32

Uruapan, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- Un fuerte mensaje lanzó el diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, en respuesta a Gerardo Fernández Noroña, senador morenista, quien criticó a Grecia Quiroz, presidenta municipal y viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, a quien llamó "irresponsable", "fascista" y "ambiciosa".

En su publicación, el legislador lanzó una defensa directa y con tono confrontativo ante los señalamientos hacia la alcaldesa por parte del exaspirante a la Presidencia de México.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola”, le dijo a Noroña.

El mensaje, que rápidamente generó reacciones en la opinión pública, retó a Noroña a encontrarse para platicar sobre Grecia Quiroz, además de que advirtió de que se deje en paz a la alcaldesa de Uruapan.

“A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz”, añadió el regidor, quien también retó directamente a quienes lo cuestionan: “Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy”.

La publicación concluyó con un mensaje que ha sido interpretado como un llamado a la unidad comunitaria y un posicionamiento político contundente: “AQUÍ NO SOMOS DERECHA, AQUÍ SOMOS PUEBLO CABRÓN”.