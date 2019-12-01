Hay alerta roja por contingencia tras desbordamiento de la presa Centenario en Tequisquiapan, Querétaro

Hay alerta roja por contingencia tras desbordamiento de la presa Centenario en Tequisquiapan, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 16:35:22
Tequisquiapan, Querétaro, a 7 de septiembre de 2025.- Al menos 300 familias, fueron evacuadas, así como tres hoteles ubicados en la zona Centro de Tequisquiapan, luego del desbordamiento de la presa Centenario, tras alcanzar su máxima capacidad.

Las constantes lluvias que se han registrados en los últimos meses y días, han derivado que el nivel del agua en la presa alcanzara hasta el 112 %, de acuerdo a la información oficial.

Tras activar activar la emergencia, al encontrarse el municipio en semáforo en rojo, autoridades de las tres órdenes de gobierno y servicios de emergencias, comenzaron a realizar acciones para salvaguardar a los habitantes.

Se colocaron al menos 1,500 costales, y servicios evacuaron personas, a quienes se les ofreció que acudieran a los albergues, sin embargo, no fue necesario, ya que en su mayoría acudieron con demás familiares u hoteles alejados de la zona de riesgo.

Las zonas se mantienen en vigilancia, por parte de las autoridades de las tres órdenes de gobierno, quienes se encuentran en alerta.

Noventa Grados
