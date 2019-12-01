Harfuch reporta reducción de 52% en homicidios dolosos durante comparecencia en el Senado

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, lo que representa 45 asesinatos menos al día, durante su comparecencia ante el Senado de la República.

Ante la Junta de Coordinación Política, presidida por Ignacio Mier Velazco, el funcionario presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch detalló que, de octubre de 2024 a septiembre de 2026, las autoridades detuvieron a 70 mil 500 personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, aseguraron 36 mil 300 armas de fuego y decomisaron 569 toneladas de drogas. Además, reportó el desmantelamiento de 2 mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

En materia de inteligencia e investigación, destacó que el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36 por ciento su personal, mientras que 664 agentes egresaron de la Academia Nacional de Seguridad Pública con formación especializada. De ellos, más de 560 se incorporaron a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la dependencia.

También señaló que la recién creada Unidad Nacional de Operaciones ha ejecutado mil 200 acciones especiales en 22 estados del país, como parte de las labores para combatir a las organizaciones criminales. A esto se suma el despliegue de más de 120 mil elementos operativos de la Guardia Nacional, institución que cuenta con 600 cuarteles propios.

Respecto al combate a las finanzas del crimen organizado, el titular de la SSPC indicó que la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera permitió bloquear más de 24 mil cuentas e inmovilizar recursos superiores a los 8 mil 600 millones de pesos.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, informó que las orientaciones brindadas a través de la línea telefónica 089 evitaron que se concretara el 88 por ciento de los casos atendidos. Asimismo, reportó la detención de más de 2 mil personas vinculadas con este delito en 29 entidades federativas.

Sobre la búsqueda de personas desaparecidas, explicó que la Alerta Nacional de Búsqueda y la operación permanente de un puesto de mando han permitido localizar, durante las primeras 24 horas, al 50 por ciento de las personas reportadas.

El secretario sostuvo que estos resultados responden a la coordinación entre las dependencias federales, las fiscalías y las corporaciones de seguridad estatales. Añadió que la estrategia del Gobierno de México se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia, y coordinación institucional.

Finalmente, García Harfuch reiteró que la cooperación internacional en materia de seguridad se mantiene bajo principios de responsabilidad compartida, reciprocidad y respeto a la soberanía nacional. También reconoció la labor de las instituciones de seguridad y de sus elementos, incluidos quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber, y aseguró que el Gabinete de Seguridad continuará fortaleciendo sus capacidades para mejorar las condiciones de seguridad de la población.