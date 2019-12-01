Detienen a "El Wicho" presunto implicado en secuestro de 10 mineros en Sinaloa y operador de hijos de “El Chapo”

Detienen a "El Wicho" presunto implicado en secuestro de 10 mineros en Sinaloa y operador de hijos de “El Chapo”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 11:19:34
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Concordia, Sinaloa, a 10 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Mauricio “N”, conocido como “El Wicho” o “Chigüil”, presunto implicado en el secuestro de 10 mineros y operador de una facción criminal dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

De acuerdo con la información oficial, la detención se logró en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Además, las autoridades identificaron a Mauricio “N” como trabajador de Oscar “N”, alias “El Casco” u “81”, jefe de plaza en la región para “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa.

Al momento del arresto los agentes de decomisaron dos armas de fuego, dos cargadores, 87 cartuchos y un vehículo.

El sospechoso puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

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