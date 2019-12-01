Harfuch anuncia localización del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz; estaba desaparecido

Harfuch anuncia localización del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz; estaba desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 12:14:55
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Río Bravo, Tamaulipas a 08 de noviembre de 2026.– El presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado mediante un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

 

La localización fue resultado de labores de búsqueda, intercambio de información y coordinación operativa entre autoridades federales y estatales.

 

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

El Gabinete de Seguridad reconoció la colaboración de los gobernadores David Monreal Ávila, Manolo Jiménez Salinas, Ricardo Gallardo Cardona y Américo Villarreal Anaya.

 

La información fue difundida por autoridades federales, aunque en el comunicado no se detallaron las circunstancias en las que fue localizado el alcalde. 

 

 

 

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