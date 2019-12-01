Habrá esquema de clases flexibles en educación básica en Nuevo León, ante el frente frío número 31

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 15:52:46

Monterrey, Nuevo León, a 25 de enero de 2026.- El Frente Frío número 31 traerá temperaturas cercanas y por debajo de los cero grados en Nuevo León, por lo que el Gobierno estatal implementará un esquema de clases flexibles en educación básica, priorizando la salud de niñas, niños y adolescentes.

Ante el descenso térmico previsto para el inicio de la semana, las autoridades informaron que madres y padres de familia podrán decidir si envían o no a sus hijas e hijos a la escuela, aunque los planteles permanecerán abiertos y en operación.

El gobernador Samuel García advirtió que el frío se intensificará en las próximas horas. “Estamos a 5 grados y me acabo de comunicar con Protección Civil. Hoy en la noche para ser lunes va a estar todavía más frío; esperamos 0 o 1 grado”, señaló. Agregó que durante la noche del lunes podrían registrarse temperaturas de hasta menos dos grados, motivo por el cual se retomará el modelo aplicado en inviernos anteriores. “Por eso, como en otros años, vamos a tener clases flexibles”, precisó.

Las escuelas contarán con personal completo, equipos en funcionamiento y sistemas de calefacción disponibles; no obstante, la asistencia no será obligatoria.

La Secretaría de Educación de Nuevo León detalló que la medida aplicará lunes 26 y martes 27 de enero y será válida para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, en ambos turnos y modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas.

La dependencia destacó que durante la temporada invernal se reforzarán acciones preventivas para proteger a la comunidad estudiantil. En tanto, las Escuelas Normales y las instituciones de Educación Media Superior y Superior mantendrán actividades regulares, bajo criterios de seguridad.