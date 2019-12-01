Guerra contra el crimen organizado no funcionó y no volverá: Claudia Sheinbaum tras asesinato de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:46:17

Ciudad de México, 3 de octubre del 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no quedará impune y dejó en claro que la fuerza del Estado radica en la justicia, no en la guerra.

Durante su mensaje, condenó el crimen y expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos del edil.

“Primero, condenar el homicidio; segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia y a sus seres queridos”, afirmó.

La mandataria federal rechazó retomar estrategias bélicas como la llamada “guerra contra el narco”, impulsada en administraciones pasadas, al señalar que dichas políticas solo incrementaron la violencia.

“Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno continuará con una estrategia basada en la atención a las causas, la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización, para reducir los índices delictivos.

“Nosotros creemos en la justicia y en la atención a las causas, las dos al mismo tiempo: presencia, inteligencia y justicia. Justicia social y fortalecimiento de las instituciones de justicia”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta aseguró que su administración mantendrá el acompañamiento al pueblo de Michoacán, especialmente en Uruapan.

“Vamos a estar cerca de Michoacán. No están solos y no los vamos a dejar solos, ni a Uruapan ni a todo Michoacán, igual que a todo el país”, sentenció.