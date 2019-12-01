Granizada cubre de blanco calles de Pachuca y provoca afectaciones viales

Granizada cubre de blanco calles de Pachuca y provoca afectaciones viales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 18:46:54
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Pachuca, Hidalgo, 10 de abril de 2026.- La tarde de este viernes, Pachuca, Hidalgo, registró intensas lluvias acompañadas de una fuerte granizada que sorprendió a sus habitantes.

Tras el fenómeno, diversas calles quedaron cubiertas de blanco debido a la acumulación de hielo, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular.

De acuerdo con reportes, las condiciones climáticas ocasionaron afectaciones viales, por lo que autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por la zona.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía evitar encharcamientos, conducir con precaución y mantenerse informada a través de canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones del clima.

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