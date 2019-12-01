Granadazos en Morelia: Aún sin placa memorial en la calle Andrés Quintana Roo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 18:04:14

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre del 2025.- A 17 años de los granadazos del 15 de septiembre del 2028, no se ha logrado concretar los permisos necesarios para la instalación de una placa memorial en la calle Andrés Quintana Roo, esquina con Avenida Madero, lugar donde se lanzó el segundo artefacto explosivo.

Entre los requisitos que se tienen que cubrir, es que los dueños del inmueble aledaño a lugar del granadazo brinde autorizaciones que también requiere el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alfredo Sánchez Torres, de 52 años de edad, fue la víctima que murió en la calle Andrés Quintana Roo, había asistido para recoger a su familia al centro de Morelia.

El 15 de septiembre del 2008, fueron dos las granadas que estallaron casi de manera simultánea, la primera ubicación frente a Palacio de Gobierno en Morelia, en la plaza Melchor Ocampo se encontraban decenas de familias disfrutando de las fiestas patrias y al momento que el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, daba el Grito de Independencia se escuchó el estruendo.

Como saldo más de 130 lesionados, y 8 muertos Gloria Álvarez Bautista, Elisa Guerrero García, Leticia Tapia Guerrero, Ma. Del Pilar Navarro Mendoza, Martha Quintero Brambila, Juan Antonio Ríos Pescador, Alfredo Sánchez Torres y el menor de edad Ángel Uriel Herrera.