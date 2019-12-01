Gobierno presenta investigación contra red empresarial con contratos millonarios con órganos electorales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 14:17:07

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2026.- El gobierno de México presentó una investigación contra una red de empresas que componen los hermanos Hernández Casillas, la cual obtuvo contratos millonarios con organismos electorales y que ha operado desde hace al menos 27 años.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el análisis dado a conocer por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, se inició a partir de fuentes abiertas y documenta el origen de este grupo empresarial, sus vínculos laborales y la manera en que fue ampliando su presencia en las contrataciones de instituciones electorales.

Igualmente, la mandataria mexicana resaltó que la presunta agrupación criminal no surgió con los contratos otorgados recientemente durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tiene antecedentes desde la década de 1990.

Además, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la red se fortaleció a través de relaciones entre empresarios y funcionarios electorales que, durante años, han transitado por distintos organismos.

Por otra parte, reveló que Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le informó que, derivado de esa investigación se determinó inmovilizar algunas cuentas bancarias, que contaban con denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).