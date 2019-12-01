Gobierno federal destaca reducción del 26% de homicidios en Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:04:49

Manzanillo, Colima, 13 de marzo de 2026.- El Gobierno de México informó que en Colima la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción anual del 26 por ciento en el homicidio doloso, al pasar de 2.3 víctimas diarias en 2024 a 1.7 en 2025.

Desde Manzanillo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la disminución de homicidios, que a nivel nacional es del 44 por ciento, demuestra que la política basada en la honestidad y la eliminación de privilegios puede generar resultados.

“La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados. Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados”, afirmó durante la conferencia conocida como “Las mañaneras del pueblo”, realizada en la Sexta Región Naval.

La mandataria también comparó las cifras actuales con administraciones pasadas, al señalar que durante el gobierno de Felipe Calderón se registró un aumento de homicidios de 28.6 a 70.9 diarios, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra pasó de 63.2 a 100.5.

Indicó que la tendencia comenzó a revertirse durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que actualmente se mantiene a la baja.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio diario de homicidios en Colima también registró una disminución mensual del 25 por ciento, al pasar de 2.87 en noviembre de 2024 a 2.14 en febrero de 2026.

En el municipio de Colima, añadió, la reducción es del 14 por ciento respecto a septiembre de 2024.

Asimismo, señaló que los delitos de alto impacto también mostraron una tendencia a la baja, con una disminución del 27 por ciento, al pasar de un promedio diario de 3.33 en noviembre de 2024 a 2.43 en febrero de 2026.