Gobierno estatal y CONADE fortalecen la promoción de la actividad física en Guerrero

Chilpancingo, Gro., 22 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la cultura física y fomentar estilos de vida saludables en Guerrero, este fin de semana el Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG), en coordinación con a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), lleva a cabo la capacitación “Ponte Pila” en la Unidad Deportiva Chilpancingo (CREA).

Al inaugurar la jornada, el director general INDEG, Jesús Calderón Segura, informó que 50 participantes fueron capacitados por ponentes de la CONADE, en temas como la iniciación deportiva y juegos cooperativos, en circuitos de acondicionamiento físico integrados, en rutinas musicalizadas, recreación y juegos para promover la activación física en nuestra comunidad.

Calderón Segura, destacó el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para promover acciones orientadas al bienestar físico de la población, así como su respaldo total al programa nacional “Ponte Pila”, implementado por la CONADE.

Por último, señaló que a través del gobierno estatal y del INDEG, se contribuye a impulsar actividades para adoptar estilos de vida saludables con la finalidad de disminuir los factores que provocan el desarrollo de enfermedades no transmisibles como el sedentarismo y obesidad; propiciando una mejora en las capacidades y habilidades físicas en nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos y Adultos mayores.