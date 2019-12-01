Gobierno de Morelia e INAH Michoacán rehabilitan accesos principales de templos históricos

Gobierno de Morelia e INAH Michoacán rehabilitan accesos principales de templos históricos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 19:36:45
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Morelia, Michoacán; 23 de marzo de 2026.- Como parte de los preparativos para celebrar la Semana Santa, el Gobierno de Morelia lleva a cabo trabajos de limpieza especializada en edificios históricos y templos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH Michoacán).

Esta estrategia, impulsada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, es un esfuerzo permanente de cuidar y preservar el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, además de garantizar una mejor imagen urbana y condiciones óptimas para uno de los eventos más representativos de las festividades religiosas, como es la Procesión del Silencio. 

A través de la Secretaría de Turismo (Sectur), el Ayuntamiento coordina estas acciones con el centro INAH Michoacán, para llevar a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las puertas principales de la Catedral de Morelia y diversos templos y edificios históricos ubicados en el centro histórico, respetando en todo momento los lineamientos establecidos por el INAH para la protección de monumentos catalogados.

Thelma Aquique Arrieta, titular de la Sectur, destacó que estas labores forman parte de una estrategia integral para fortalecer el turismo cultural y religioso: “estas acciones nos permiten brindar a visitantes y morelianos espacios dignos, seguros y visualmente armoniosos durante las celebraciones”. 

Destacó también que los monumentos a intervenir serán: la Catedral de Morelia, los templos y ex conventos de San Agustín, la Merced, y las Monjas; así como el Palacio Municipal y la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. 

Por su parte, especialistas del INAH subrayaron la importancia de dar mantenimiento a estos elementos arquitectónicos, ya que representan no sólo un valor estético, sino también histórico y simbólico para la identidad de la ciudad, celebrando que el Gobierno de Morelia mantenga acciones que fortalezcan y conserven el patrimonio de la ciudad. 

La avenida Madero, considerada el corazón del Centro Histórico, será nuevamente el escenario de la edición 50 de la Procesión del Silencio, evento que congregará a más de 70 mil personas que asisten cada año y posiciona a Morelia como un referente nacional en turismo religioso.

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