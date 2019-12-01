Gobierno de Monterrey ordena limpieza de parrillas pluviales tras recientes lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 20:25:09

Monterrey, Nuevo León, 11 de abril de 2026.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que, ante las recientes lluvias, instruyó la limpieza de 2 mil 500 parrillas pluviales en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir encharcamientos.

De acuerdo con el edil, durante estas labores se retiraron más de 19 toneladas de basura acumulada en la infraestructura pluvial, lo que busca mejorar el flujo del agua y reducir riesgos para la población.

El presidente municipal señaló que estas acciones forman parte de las medidas de prevención implementadas por su administración para proteger a las familias ante las precipitaciones registradas en la capital regiomontana.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir al mantenimiento de la ciudad, al destacar que mantener limpios los espacios públicos es una responsabilidad compartida.