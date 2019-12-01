Gobierno de México y gasolineros mantienen acuerdos para contener precios de gasolina y diésel

Gobierno de México y gasolineros mantienen acuerdos para contener precios de gasolina y diésel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 22:43:25
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Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y empresarios del sector gasolinero mantienen acuerdos para estabilizar los precios de los combustibles en el país.

A un año de la estrategia aplicada para la gasolina regular, el precio se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro en la mayoría de las estaciones, con la participación voluntaria de las empresas.

En medio del alza internacional en los precios del petróleo y sus derivados, también se mantiene un acuerdo temporal para el diésel, que actualmente tiene un tope de 28 pesos por litro al público.

Estas medidas consideran las condiciones de operación de cada estación de servicio y buscan evitar mayores afectaciones al bolsillo de los consumidores.

Autoridades y empresarios reiteraron su intención de mantener la coordinación para contener los precios de los combustibles.

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