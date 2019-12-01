Gobierno de México dará apoyo de 1,900 pesos bimestrales para transporte público de universitarios en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 11:37:10

Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025. - El Gobierno de México informó el monto del apoyo que recibirán los estudiantes de educación superior en Michoacán para transporte público, como parte de la nueva beca “Gertrudis Bocanegra”.

Durante la “mañanera del pueblo” encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, explicó que este nuevo programa forma parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y contará con una inversión de 769 millones de pesos.

León Trujillo detalló que los jóvenes universitarios recibirán mil 900 pesos bimestrales, destinados a apoyar sus traslados.

La matrícula de educación superior en el estado asciende a 98 mil 569 estudiantes, y a partir del 24 de noviembre iniciarán las asambleas informativas en 21 planteles educativos.