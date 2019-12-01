Gobierno de México apoyó a Uruapan, hay vídeos de Carlos Manzo reconociéndolo: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:31:59

Ciudad de México, 3 de noviembre del 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que su Gobierno si brindó el apoyo requerido por el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado durante la noche del sábado en un evento público y que incluso, hay videos del propio presidente municipal reconociendo la ayuda recibida.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo destacó que la Guardia Nacional brindó acompañamiento y apoyo al alcalde en los últimos meses, en respuesta a sus solicitudes de seguridad.

“La Guardia Nacional estuvo en contacto con el presidente municipal dándole el apoyo que él estuvo solicitando, incluso hay videos de él reconociendo este apoyo”, declaró.

Durante su mensaje, la mandataria federal informó que desde el momento del ataque su gobierno ha estado en contacto con los familiares del edil y que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

“Nuestra solidaridad y condolencias a su familia y seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia, ya se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y también esta persona que fue abatida en el mismo momento”, señaló.

La mandataria federal aseguró que no habrá impunidad y que su administración dará seguimiento hasta identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

“Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esto”, sentenció.