Gobernador de Michoacán donará un mes de salario al pueblo de Cuba

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que habrá de donar un mes de su salario al pueblo de Cuba, ello tras el llamado del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a la población de la isla ante el bloqueo que vive desde hace algunas décadas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que México siempre se ha caracterizado por su solidaridad con otras naciones cuando han requerido de apoyo ante diversas adversidades, además de ser un país que rechaza la guerra, como en su momento con el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, que se rechazó la Guerra Civil Española y se recibió a personas refugiadas, igual que en su momento pasó con los conflictos armados en Chile.

Subrayó que es inhumano e inmoral mantener a Cuba en un asedio constante, acoso y bloqueo económico; recalcó que el pueblo de la isla ha luchado durante décadas por su soberanía por lo que, dijo, es necesario apoyar.

Ramírez Bedolla subrayó que nuestro país sostiene un convenio de colaboración con Cuba para el envío de médicos especialistas a territorio nacional; ejemplificó que estos médicos mantienen presencia en municipios de Michoacán, como Coahuayana, Aquila, Ario de Rosales, en las clínicas del IMSS Bienestar.