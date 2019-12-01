Gira de Sheinbaum reúne a 50 mil personas en primer día de "rendición de cuentas"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 13:48:43

Ciudad de México, a 6 de septiembre 2025.- La gira de rendición de cuentas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reunió a más de 50 mil personas en los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, durante su primer día de viajes.

El 6 de septiembre, la mandataria mexicana viajará a Durango, Sonora y Nuevo León, en donde rendirá un informe sobre las acciones que su gobierno implementó durante su primer año, así como los planes para los próximos cinco años.

Hace días, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que realizará una gira por todos los estados del país, para la rendición de cuentas, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

El viaje de la gobernante será durante todo el mes de septiembre, por lo que anunció que estará en tres entidades por día.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum indicó que en cada estado se presentará información sobre los programas del Bienestar, los avances en obras públicas y se anunciarán próximas acciones en beneficio de la ciudadanía.