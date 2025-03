Gimnastas de Nuevo León acusan al entrenador Dámazo Rodríguez de agredirlas sexualmente

Monterrey, Nuevo León, 10 de marzo del 2025.- Un grupo de cinco gimnastas denunciaron a través de redes sociales al entrenador del Instituto del Deporte en Nuevo León, Dámazo Rodríguez Hinojosa, a quien señalaron de ser su agresor sexual cuando eran menores de edad.

Así mismo, también acusaron a la madre del entrenador de protegerlo, de nombre Martha Adriana Hinojosa García, quien es propietaria del Gimnasio Klass y es integrante de la asociación estatal de gimnasia.

Una de las gimnastas denunció que desde los siete años fue abusada sexual, física y mentalmente tanto en el gimnasio mencionado como en la casa de sus amigas y también en un hotel donde la selección estatal de gimnasia del estado de Nuevo León estaba alojada durante la Olimpiada Nacional.

“Voy a explicar la última vez que me pasó. Una noche antes de la Olimpiada Nacional mi coach (Rodríguez Hinojosa) nos quitó la llave del cuarto a mí y a mis amigas por “motivos de seguridad”. Entró a nuestro cuarto de noche, todavía recuerdo como tronaban sus pies al caminar y se puso al lado de mi cama. Empezó a tocarme y entré en un momento de shock como las veces que ya lo había hecho anteriormente. Cuando me levanté le dije a mis amigas y con mucho miedo dije que teníamos que hacer un ‘plan’ para que no les pasara a ellas. La siguiente noche volvió a entrar y esta vez cuando caminaba con una de nosotras las otras se movían. Sin dormir toda la noche competimos la mañana siguiente.

“Esa fue la última vez que me pasó y la única vez que pude alzar mi voz, aunque después y sigue siendo callada por compañeras, familiares de esas compañeras y por supuesto la familia de DÁMAZO RODRÍGUEZ HINOJOSA. Esto lo hago porque no quiero que ninguna otra niña le pase lo mismo y por mis amigas que tanto quiero y que siguen sin creernos. Alguien así no puede estar a cargo de un gimnasio y mucho menos ser parte de la Federación Mexicana de la gimnasia artística. Esto es un poco de mi historia ?@klassgym @damazo @marthadriana”, narró en sus redes sociales la deportista.

Como el caso de ella, se sumaron el de otras gimnastas que acusan a Dámazo Rodríguez de agredirlas sexualmente, por lo que se espera que las autoridades, tanto deportivas como de seguridad, tomen cartas en el asunto.