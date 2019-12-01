"Generación Z" prepara nuevas manifestaciones en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:38:04

Ciudad de México, a 30 de diciembre 2025.- Integrantes de la llamada “Generación Z” en el país, anunciaron que preparan al menos dos concentraciones en zonas clave de la Ciudad de México, por lo que se esperan afectaciones en la vialidad.

Según la información obtenida, en punto de las 11:00 horas, el movimiento social realizará una acción ciudadana en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

En el sitio se regalarán alimentos y se brindará apoyo emocional a pacientes y familiares, además de manifestarse en exigencia de condiciones dignas de atención médica y medicinas.

Mientras tanto, cerca del mediodía, La colectiva Las Tonantzin se manifestará en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, en la colonia Doctores.