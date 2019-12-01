Generación Z convoca a nueva marcha para el 15 de noviembre en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 23:00:03

Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- El colectivo identificado como Generación Z México convocó a una nueva movilización para el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México, de acuerdo con un llamado difundido en redes sociales.

A través de la cuenta de X, @genzmexinforma, los organizadores invitaron a la población a sumarse a la marcha y señalaron su inconformidad con la situación del país y con el gobierno. La convocatoria también hace un llamado a quienes estén interesados en participar y organizarse.

La movilización está prevista para el domingo 15 de noviembre. Hasta el momento, los organizadores no han confirmado públicamente la hora de inicio ni la ruta que seguirá la marcha. Entre las opciones señaladas en reportes sobre la convocatoria se encuentra el Ángel de la Independencia como posible punto de partida, aunque este dato permanece pendiente de confirmación.

En sus publicaciones, el colectivo ha relacionado la movilización con temas como inseguridad, corrupción y falta de seguridad, mientras que también ha llamado a ciudadanos inconformes con el gobierno a participar.

La convocatoria ocurre a casi un año de las movilizaciones de Generación Z realizadas en noviembre de 2025, cuando el movimiento organizó protestas en distintas ciudades del país.

Los detalles sobre el punto de reunión, horario y recorrido de la nueva marcha se espera que sean difundidos posteriormente por los organizadores a través de sus canales oficiales.