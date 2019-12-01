Concluyen nueva búsqueda de Isidra Millán en el Río Grande de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 23:25:16

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Sin resultados positivos concluyó una nueva jornada de búsqueda de Isidra Millán de la Paz, mujer de 76 años que permanece desaparecida desde el pasado 21 de agosto en Morelia, luego de que equipos especializados recorrieran durante tres días distintos puntos del Río Grande.

Las labores se desarrollaron durante lunes, martes y miércoles, con la revisión del cauce y zonas aledañas, como parte de las diligencias emprendidas por las autoridades para obtener indicios que permitan establecer el paradero de la mujer.

De acuerdo con información oficial, ésta representa la tercera búsqueda realizada a lo largo de la extensión del Río Grande, uno de los puntos considerados dentro de las investigaciones por la desaparición de Isidra.

El caso derivó en la activación de una Alerta Alba y en la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que la mujer fue vista por última vez. Entre las líneas de investigación se encuentra la posible privación de la libertad.

Como parte de las indagatorias, una persona familiar de Isidra fue detenida debido a su posible relación con los hechos; sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a la adulta mayor.

Anteriormente, los trabajos de búsqueda también se extendieron a otros puntos de Morelia, entre ellos las inmediaciones del Río Chiquito, además de que se han realizado entrevistas, inspecciones y distintos operativos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y señalaron que continuarán con las diligencias necesarias para agotar las diferentes líneas de investigación y tratar de determinar qué ocurrió con Isidra Millán.