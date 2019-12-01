García Harfuch presenta Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en México en la Copa del Mundo

García Harfuch presenta Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en México en la Copa del Mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 09:58:13
Zapopan, Jalisco, 6 de marzo del 2026.- Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México dio a conocer la puesta en marcha del Plan Kukulkán, una estrategia de seguridad destinada a proteger a aficionados, delegaciones y población en general durante la realización del torneo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este esquema forma parte de los preparativos para el campeonato que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que el país se alista para recibir a millones de visitantes y a representantes internacionales que acudirán a uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta.

El Plan Kukulkán contempla acciones antes, durante y después del torneo, con el objetivo de anticipar riesgos, coordinar la atención de emergencias y responder ante posibles amenazas. La estrategia fue diseñada para el periodo 2024-2026 y prevé la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, además de cooperación internacional.

Entre las acciones consideradas destacan:

  • Vigilancia y seguridad en el espacio aéreo, marítimo, terrestre y en el ciberespacio

  • Monitoreo constante y sistemas de alerta temprana

  • Ejercicios de planeación y simulacros a escala real

  • Unificación de protocolos de seguridad

  • Capacitación especializada para corporaciones de seguridad

Asimismo, el programa incluye análisis de riesgos y la adopción de estándares internacionales para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta durante el evento.

La estrategia será coordinada por el Gobierno de México y contempla la participación de más de 20 dependencias federales, además de autoridades locales de las entidades que fungirán como sedes del Mundial.

El esquema también considera mecanismos de colaboración con FIFA, así como con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, principalmente para el intercambio de información y la planeación operativa de seguridad.

Noventa Grados
