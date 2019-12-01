Garantiza Policía Vial Estatal seguridad durante la Villa Mágica Iluminada de San Miguel Ejutla, Oaxaca

Garantiza Policía Vial Estatal seguridad durante la Villa Mágica Iluminada de San Miguel Ejutla, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:02:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Miguel Ejutla, Oax. 6 de diciembre de 2025.- La Policía Vial Estatal despliega un dispositivo de seguridad para garantizar una movilidad segura, incluyente y ordenada sobre la carretera federal 175, en el marco de la Villa Mágica Iluminada de San Miguel Ejutla, que se desarrolla del 6 de diciembre al 6 de enero.

Estas acciones se realizan en coordinación con las policías municipal, estatal y Guardia Nacional para garantizar que las y los habitantes, así como visitantes transiten con tranquilidad.

Al respecto, el titular de la corporación, Toribio López Sánchez mencionó que, para mantener el orden en este evento, se dispondrá de un estado de fuerza integrado por 15 policías viales estatales, abordo de cuatro patrullas. Además, se reforzarán los recorridos de disuasión y prevención de accidentes en el tramo Los Ocotes-Ejutla de Crespo.

Esta tarea de proximidad social tiene la misión de atender cualquier incidente que pudiera registrarse y salvaguardar la seguridad de las familias asistentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se accidentan peritos que se dirigían a sitio de la explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Detienen a hombre con más de 600 dosis de presunta droga en Irapuato, Guanajuato
Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 
Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan tras explosión en Coahuayana, Michoacán
Más información de la categoria
Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 
Gobierno de Michoacán lanza operativo aéreo y desata caza a responsables de explosión que dejó un muerto y 10 heridos en Coahuayana
"No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta", exclama Sheinbaum en séptimo aniversario de la 4T en el Poder
Confirma SSP Michoacán un muerto y 10 heridos por explosión de coche bomba frente a base policial en Coahuayana
Comentarios