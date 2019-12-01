Garantiza Policía Vial Estatal seguridad durante la Villa Mágica Iluminada de San Miguel Ejutla, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:02:51

San Miguel Ejutla, Oax. 6 de diciembre de 2025.- La Policía Vial Estatal despliega un dispositivo de seguridad para garantizar una movilidad segura, incluyente y ordenada sobre la carretera federal 175, en el marco de la Villa Mágica Iluminada de San Miguel Ejutla, que se desarrolla del 6 de diciembre al 6 de enero.

Estas acciones se realizan en coordinación con las policías municipal, estatal y Guardia Nacional para garantizar que las y los habitantes, así como visitantes transiten con tranquilidad.

Al respecto, el titular de la corporación, Toribio López Sánchez mencionó que, para mantener el orden en este evento, se dispondrá de un estado de fuerza integrado por 15 policías viales estatales, abordo de cuatro patrullas. Además, se reforzarán los recorridos de disuasión y prevención de accidentes en el tramo Los Ocotes-Ejutla de Crespo.

Esta tarea de proximidad social tiene la misión de atender cualquier incidente que pudiera registrarse y salvaguardar la seguridad de las familias asistentes.