Garantiza Gobierno de México abasto de maíz blanco en Guerrero con reservas estratégicas y acopio histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 13:24:52

Ciudad de México, a 8 de octubre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que el estado de Guerrero cuenta con reservas suficientes de maíz blanco para garantizar el abasto local, debido a la cosecha récord registrada en el ciclo agrícola 2025 —que alcanzó un millón 564 mil 134 toneladas, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP)—.

De esta producción, Alimentación para el Bienestar acopió a pequeñas y pequeños productores un volumen histórico de más de 80 mil toneladas, lo que permite fortalecer las condiciones de abasto del grano en la entidad y atender las necesidades de la población más desprotegida a través de las Tiendas del Bienestar.

Detalla que el 80 por ciento de la producción de maíz se destina al autoconsumo y solo el 20 por ciento ingresa al mercado regional y local. Por ello, la industria de la masa y la tortilla recurre de manera habitual al suministro proveniente de otras regiones del país, principalmente del Bajío y Sinaloa.

Ante este escenario, el Gobierno de México, a través de AGRICULTURA, ha reforzado las estrategias para garantizar la disponibilidad del grano en los establecimientos dedicados a la elaboración de masa y tortilla.

Indica que 123 comercios se encuentran adheridos al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, lo que les permite acceder al maíz de Alimentación para el Bienestar a un precio preferencial de 6 mil pesos por tonelada.

Además, promueve contratos directos para la próxima cosecha con comercializadoras del Bajío, donde se anticipan condiciones productivas favorables para el presente ciclo Primavera-Verano.

La incorporación de estos establecimientos es resultado del trabajo de promoción y vinculación realizado por el personal de AGRICULTURA, con el propósito de ampliar los beneficios del Acuerdo y facilitar a los industriales el acceso al grano a precios competitivos.

De manera paralela, y con el fin de mejorar la distribución del grano y generar mayores condiciones de certidumbre para el abasto, se mantienen mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (SAGADEGRO) para habilitar almacenes estratégicos de maíz distribuidos de acuerdo con la demanda de cada región.

Asimismo, la red de Tiendas Bienestar mantiene la venta directa a comunidades a un precio de 6 pesos por kilogramo y, de esta manera, se asegura que el grano básico permanezca accesible en el hogar de las familias guerrerenses.

Con estas reservas, el trabajo coordinado con las autoridades estatales y la vinculación directa con el sector productivo, el Gobierno de México —encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— reafirma su compromiso de responder oportunamente a la demanda del mercado y garantizar la seguridad alimentaria en la región.

Respecto al ciclo agrícola en curso, la secretaría federal añade que se han documentado afectaciones por estrés hídrico debido a la sequía intraestival; sin embargo, el impacto total en las cosechas se precisará una vez que concluya la etapa de recolección.