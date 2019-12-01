Frente frío provoca alerta por lluvias intensas en Baja California; Sonora reporta 302 viviendas afectadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:55:59

Ciudad de México a 01 de noviembre de 2026.– Autoridades de Protección Civil alertaron sobre la presencia de lluvias intensas en Baja California y precipitaciones en distintas regiones del país, debido al ingreso del frente frío número 4 y otros sistemas meteorológicos.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), para este domingo 1 de noviembre se pronostican lluvias puntuales intensas en Baja California, además de fuertes rachas de viento y descenso de temperatura.

Las precipitaciones también podrían generar chubascos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

En Sonora, las lluvias registradas durante el 30 y 31 de octubre dejaron afectaciones en cuatro municipios, con un saldo de 302 viviendas con ingreso de agua: 249 en Guaymas y Empalme, y otras 53 en Bahía de Kino y Empalme.

Ante esta situación, elementos de la Secretaría de Marina y Protección Civil mantienen trabajos de limpieza de viviendas y calles, desazolve y retiro de escombros. También se realizan labores para restablecer el servicio eléctrico tras la caída de postes y cableado.

La CNPC pidió a la población extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada mediante los avisos oficiales.