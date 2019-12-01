Frente frío número 32 ocasionará un descenso más pronunciado en las temperaturas de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 22:21:06

Xalapa, Veracruz, a 29 de enero de 2026.- El frente frío número 32 se desplazará hacia el Golfo de México y comenzará a intensificar sus efectos en Veracruz a partir de este viernes, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.

La dependencia indicó que se prevé un descenso más pronunciado en las temperaturas, además de aumento en la nubosidad y mayor probabilidad de lluvias, principalmente en zonas montañosas y en el sur del estado. Para este jueves, se estiman acumulados de precipitación de entre 5 y 10 milímetros, con registros mayores de manera aislada en áreas serranas.

Asimismo, se advirtió que al paso del sistema frontal se presentará un evento de Norte, con rachas de viento que podrían oscilar entre 55 y 70 kilómetros por hora en la costa durante el viernes, intensificándose el sábado hasta alcanzar velocidades de 80 a 95 kilómetros por hora. El oleaje también podría incrementarse de 1 a 2 metros, con mayor impacto hacia el fin de semana.

Protección Civil alertó que estas condiciones meteorológicas podrían ocasionar daños como desprendimiento de techos, caída de árboles y anuncios, además de interrupciones en el servicio eléctrico y riesgos para la navegación menor.

En la región montañosa central se mantendrá un ambiente frío durante las próximas 48 horas, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 8 grados Celsius en Xalapa y cercanas a los 0 grados en localidades como Perote, Las Vigas y el Cofre de Perote.

Finalmente, las autoridades señalaron la posibilidad de deslaves, derrumbes y disminución de la visibilidad en carreteras, derivado de la presencia de niebla, lloviznas persistentes y saturación del suelo.