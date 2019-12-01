Frente frío mantiene lluvias intensas en Nuevo León; prevén acumulaciones de hasta 150 milímetros

Frente frío mantiene lluvias intensas en Nuevo León; prevén acumulaciones de hasta 150 milímetros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:14:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 5 de octubre de 2026.- Las condiciones de lluvia continuarán este lunes en Nuevo León debido a la presencia del Frente Frío número 1, con pronósticos que advierten acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros y registros puntuales que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en algunas zonas de la entidad.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones permanecerán durante el transcurso del día y podrían extenderse hasta la noche, acompañadas de rachas de viento y lluvias de intensidad ligera a moderada.

Protección Civil de Nuevo León señaló que se esperan acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en las regiones Norte, Oriente, Sur y el Área Metropolitana, mientras que en la zona Montañosa se estiman entre 5 y 20 milímetros.

La Región Citrícola concentraría las mayores precipitaciones, con registros previstos de entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descartan acumulados superiores en puntos específicos.

Las lluvias de los últimos días también han favorecido la recuperación de los principales embalses del estado. La presa La Boca registra un almacenamiento de 92.27 por ciento, Cerro Prieto se encuentra al 78.92 por ciento y El Cuchillo alcanza 53.69 por ciento de su capacidad.

Más información de la categoria
Detienen a hombre tras operativo de seguridad en Apatzingán
Localizan sin vida a un joven en la Tenencia Morelos de Morelia
¡Lo logramos!, celebra Vero Parra sentencia de 40 años de cárcel contra su agresor
Privan de la vida a joven en la colonia Lomas del Tecnológico de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Pasará toda la vida tras las rejas: Experiodista Alejandro N., consentido de Silvano Aureoles, recibe 40 años de prisión por abusar a su exhijastra cuando era niña
Sheinbaum asegura que la derecha internacional "sí quiere intervenir" en México
Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%
Vinculan a proceso a "Los Cuates", por ataque en secundaria de Torreón que dejó al menos un muerto