Frente frío mantiene lluvias intensas en Nuevo León; prevén acumulaciones de hasta 150 milímetros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:14:04

Monterrey, Nuevo León, a 5 de octubre de 2026.- Las condiciones de lluvia continuarán este lunes en Nuevo León debido a la presencia del Frente Frío número 1, con pronósticos que advierten acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros y registros puntuales que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en algunas zonas de la entidad.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones permanecerán durante el transcurso del día y podrían extenderse hasta la noche, acompañadas de rachas de viento y lluvias de intensidad ligera a moderada.

Protección Civil de Nuevo León señaló que se esperan acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en las regiones Norte, Oriente, Sur y el Área Metropolitana, mientras que en la zona Montañosa se estiman entre 5 y 20 milímetros.

La Región Citrícola concentraría las mayores precipitaciones, con registros previstos de entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descartan acumulados superiores en puntos específicos.

Las lluvias de los últimos días también han favorecido la recuperación de los principales embalses del estado. La presa La Boca registra un almacenamiento de 92.27 por ciento, Cerro Prieto se encuentra al 78.92 por ciento y El Cuchillo alcanza 53.69 por ciento de su capacidad.