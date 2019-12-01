Frente frío continuará afectando a varios estados del país

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Coahuila y San Luis Potosí.
Mientras tanto, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.
De igual forma, se esperan lluvias aisladas en Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), así como en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 25 de noviembre de 2025:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León y Tamaulipas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), Campeche y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de este martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: Zonas altas de Zacatecas (oeste), Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C con posibles heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.