Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:24:33

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 8 se extenderá sobre el Golfo de México y originará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche, y puntuales fuertes en Tamaulipas; así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país provocarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para el martes 24 de noviembre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

: Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte).

: Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tamaulipas (costa).

: Tamaulipas (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

: Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: