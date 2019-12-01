Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 8 se extenderá sobre el Golfo de México y originará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche, y puntuales fuertes en Tamaulipas; así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila.
Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país provocarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.
Pronóstico de lluvias para el martes 24 de noviembre de 2026:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (costa).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco y Colima.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- De -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.