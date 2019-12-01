Frente frío 45 afectará el noroeste del país; provocará chubascos y lluvias aisladas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 07:44:52

Ciudad de México, a 17 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 45 ingresará al noroeste de la República Mexicana, mientras que una línea seca se mantendrá sobre el noreste del país.

El fenómeno mencionado , en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana y el sureste mexicano,originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (costa), chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán; y con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio nacional.

En contraparte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, además se mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste, centro y sur), Michoacán (centro y oeste), Colima (este), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Sinaloa, Nayarit y Puebla.

Pronóstico de lluvias para el 17 de abril de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: