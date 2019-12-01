Frente frío 4 extenderá lluvias y frío en varias regiones de México durante la semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 20:40:04

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2026.- Las condiciones climáticas en distintas regiones de México podrían complicarse durante los próximos días debido al desplazamiento del frente frío número 4, que favorecerá lluvias de fuertes a intensas, rachas de viento y un descenso de temperaturas, principalmente en el norte y noroeste del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema ingresará al territorio nacional acompañado de una vaguada y un río atmosférico, lo que provocará precipitaciones intensas en Baja California, donde los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

Las condiciones de inestabilidad también se extenderán hacia Sonora, Chihuahua y Baja California Sur, mientras que otras entidades del occidente, centro, sur y sureste tendrán intervalos de chubascos durante los primeros días de noviembre.

Para el miércoles se esperan lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que el jueves comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas en algunas regiones del territorio nacional.

En cuanto al descenso térmico, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de hasta cinco grados bajo cero, por lo que se prevén mañanas y noches particularmente frías.

El pronóstico también contempla rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 80 kilómetros por hora en algunas regiones del noroeste, además de oleaje elevado en determinadas zonas costeras.

Ante estas condiciones, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, tomar precauciones al transitar por carreteras y extremar cuidados ante posibles inundaciones, deslaves y afectaciones ocasionadas por las fuertes rachas de viento.