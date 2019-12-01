Frente frío 37 provocará bajas temperaturas y lluvias en el noroeste; se espera ambiente caluroso en el resto del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 08:49:01

Ciudad de México, a 21 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 37 originará un marcado descenso de la temperatura en los estados del norte y noreste del país, así como vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, se desplazará sobre el noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Oriental, y las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, una circulación del sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país.

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Media), Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Totonaca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí (Centro y Altiplano), Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas: