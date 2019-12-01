Muere adolescente en accidente vehicular en Uruapan, Michoacán 

Muere adolescente en accidente vehicular en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 12:57:33
Uruapan, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con la camioneta que conducía contra una construcción, un adolescente de 17 años perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue la madrugada de este sábado autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia Zumpimito, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron chocada contra la barda de un kinder, una camioneta Ford Explorer, placas de circulación PLN488D de Michoacán y a bordo de esta el cuerpo sin vida de una joven mujer.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

