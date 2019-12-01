Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:44:17

Ciudad de México, a 22 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la llegada del frente frío 30 provocará fuertes rachas de viento y lluvias en varias partes del país.

Además, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Por otra parte, el ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura, en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua.

Además, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.

Mientras tanto, en el Valle de México se espera ambiente frío a fresco con bancos de niebla, pero ambiente templado a cálido con cielo medio nublado por la tarde.