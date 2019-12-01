Frente frío 24 provoca bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 09:20:18

Ciudad de México, a 27 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste del país y mantendrá temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México mantendrá a probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas: