Frente frío 24 provoca bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve

Ciudad de México, a 27 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste del país y mantendrá temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México mantendrá a probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
Pronóstico de lluvias para hoy 27 de diciembre:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.