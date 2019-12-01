Frente frío 24 provoca bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve

Frente frío 24 provoca bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 09:20:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste del país y mantendrá temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México mantendrá a probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de diciembre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca pipa en la Morelia-Pátzcuaro; hay cuatro heridos
Hombre muere al ser arrollado por un tren en la Gustavo A. Madero
Quitan la vida a una mujer en la colonia Parque La Noria de León, Guanajuato
Doce mujeres en Michoacán no celebraron la Navidad; las mataron, 5 en Zamora
Más información de la categoria
Niños y adolescentes de Michoacán, con alto índice de reclutamiento de grupos del crimen organizado 
Doce mujeres en Michoacán no celebraron la Navidad; las mataron, 5 en Zamora
Detienen a excolaborador de Genaro García Luna
Vinculan a proceso a dos guatemaltecos reclutados en Michoacán, que se enfrentaron a la GN en Tangancícuaro; Otros dos fueron abatidos 
Comentarios