Frente frío 20 y canales de baja presión provocarán lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:27:13
Ciudad de México, a 12 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó canales de baja presión en el interior del país ocasionarán lluvias en varias regiones.

De igual forma, se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de diciembre de 2025:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
