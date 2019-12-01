Frente frío 2 deja inundaciones y daños en cuatro estados; Veracruz concentra las mayores afectaciones

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2026.- Las lluvias intensas y los fuertes vientos asociados al Frente Frío número 2 han provocado inundaciones, derrumbes y cortes de energía eléctrica en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Chiapas, donde autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de atención y evaluación de daños para apoyar a las familias afectadas.

Veracruz concentra las mayores afectaciones, con daños en 32 municipios y mil 555 viviendas donde ingresó agua. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación para reforzar las labores de auxilio, mientras los niveles de inundación comienzan a disminuir y se realizan trabajos de limpieza y recuperación. También se reporta un descenso gradual en seis cuerpos de agua que se desbordaron.

En materia de servicios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer el suministro a aproximadamente 22 mil usuarios de Tlacotalpan y Coatzacoalcos, luego del derrumbe de dos torres eléctricas. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atendió daños menores en una carretera del norte de Veracruz y recuperó el acceso a localidades que habían quedado temporalmente incomunicadas por acumulaciones de agua.

Como medida de protección, permanecen habilitados dos refugios temporales en Veracruz, donde se encuentran alojadas 145 personas. Además, un hombre en situación de calle resultó lesionado por una descarga eléctrica provocada por un cable caído en la vía pública y fue trasladado al Hospital Regional de Veracruz, donde se reporta estable.

En Hidalgo, las afectaciones abarcan 11 municipios, principalmente por un derrumbe y el cierre preventivo de un puente debido al incremento del caudal del río Garcés. La CFE también realiza trabajos para recuperar el servicio eléctrico en las zonas afectadas. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Puebla registra daños en 12 municipios, donde se contabilizan 13 deslizamientos de tierra y derrumbes, además de inundaciones en viviendas por el desbordamiento de arroyos en las localidades de Las Balsas y La Máquina. En Chiapas, las afectaciones son menores y se concentran en dos municipios, principalmente por encharcamientos en vialidades. En ambas entidades, las autoridades mantienen acciones de atención y recuperación, sin reportes de víctimas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se localiza sobre el suroeste del Golfo de México y mantiene condiciones de lluvias extraordinarias en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca, así como precipitaciones torrenciales en el noroeste de Chiapas. También se prevén lluvias fuertes en regiones de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente ocasionará un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del país, además de un evento de Norte con rachas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas del centro y sur de Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec. En Tamaulipas y Tabasco se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que el oleaje elevado representa otro riesgo en las zonas costeras.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, y mantenerse alejada de cables eléctricos caídos, postes, árboles y anuncios que puedan desplomarse. También recomendó asegurar láminas y objetos sueltos, utilizar ropa abrigadora y acudir a un refugio temporal cuando exista riesgo.

Las personas que viven cerca de ríos o en zonas propensas a inundaciones y deslaves deben permanecer alertas ante grietas en viviendas, ruidos inusuales, arrastre de materiales, inclinación de árboles o postes y aumentos repentinos en el nivel del agua. Si se presentan estas señales, deben evacuar de inmediato y trasladarse a un sitio seguro. Para reportar emergencias, está disponible el número 911.