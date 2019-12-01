Frente frío 19 ocasionara lluvias y bajas temperaturas en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 07:14:15
Ciudad de México, a 10 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 19 se mantendrá con características de estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán, lo que originará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este).

Además, canales de baja presión sobre el interior del país ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 10 de diciembre de 2025:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (este), Campeche (este), Yucatán (este) y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (regiones Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca y Tabasco.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:

  • De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

 

