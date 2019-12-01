Frente frío 16 seguirá provocando lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 07:29:08

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 16 recorrerá el oriente y sureste de México, además del norte de la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales intensas en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte); y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz (región Las Montañas) y Quintana Roo (norte).

Además, la masa de aire polar asociada al fenómeno mantendrá el evento de “Norte” fuerte a muy fuerte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, península de Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec.

Pronóstico de lluvias para el 27 de noviembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte).

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tamaulipas, Veracruz (región Las Montañas) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: