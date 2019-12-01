Frente frío 16 causará fuertes lluvias en varios estados

Frente frío 16 causará fuertes lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:15:32
Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional.

Además, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas).

De igual forma, originará lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de lluvias para el 28 de noviembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).
Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
Aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima.

Noventa Grados
